  • BIST 5.483,97
  • Altın 1492.988
  • Dolar 23.6336
  • Euro 25.5838
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes’ın son paylaşımı olay oldu

»
Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes, tam bir uzaylı vücuduna sahip olmak istediğini açıkladıktan sonra şimdi de yaptırdığı dövmelerle olay oluyor.
Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes’ın son paylaşımı olay oldu

Elon Musk ile iki çocuk sahibi olan Kanadalı şarkıcı Grimes, sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. 35 yaşındaki şarkıcı, daha önce Mars’a gitmek ve uzaylı gibi görünmek istediğini söyleyerek sosyal medyada olay olmuştu.

Grimes, son olarak yeni dövmelerini paylaşarak hayranlarının ilgi odağı oldu. Şarkıcı, bir Instagram gönderisinde garip bir beyaz işaretin fotoğrafını yayınladı.

“Tam bir uzaylı vücuduna” ve “elf kulakları”na sahip olmak için ameliyat olmak istediğini beyan eden yıldız, dövme sanatçısı Zhenja’yı da etiketleyerek fotoğraflarını paylaştı.

Grimes’ın uzaylı yara izleri adını verdiği yeni dövmeler bazı hayranlarını ürküttü. Biri, “Kızım… biraz korkuyorum” derken bir diğeri de “Grimes iyi misin????” diye yazdı.

Başka bir takipçisi ise, “Bu sadece bir grup Korece harfin birbirine karışması gibi görünüyor… Ne uzaylı izleri?” diye eleştirdi.

Gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı, “Bu aslında senin en iyi işin!!!! Beklemeye değdi!!!” gibi bazı olumlu yorumlar da aldı.

Grimes, Elon Musk ile ilişkisiyle öne çıkmış. Ünlü milyarder ile X Æ A-Xii adında bir erkek çocuk ve Exa Dark Sideræl adında bir kız çocuğuna sahip olmuştu. İkilinin ayrılıklarla birlikte inişli çıkışlı bir ilişkileri olurken, Grimes Amerika'nın sansasyonel isimlerinden biri olan Chelsea E. Manning ile de birliktelik yaşamıştı.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnny Depp koltuk değneğiyle geldi10 Haziran 2023 Cumartesi 14:05
  • Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor09 Haziran 2023 Cuma 20:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İskele ve Ergazi Köy Kadın Kursu sergi açılışına katıldı09 Haziran 2023 Cuma 16:49
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali sürüyor: ‘Oscar’ oyunu ayakta alkışlandı09 Haziran 2023 Cuma 10:07
  • Chris Hemsworth’ten Thor itirafı… “Bazen sıkıldım”07 Haziran 2023 Çarşamba 20:59
  • Mısır, Beyoncé’yi Kraliçe Nefertiti gibi gösteren sergiyi yasakladı07 Haziran 2023 Çarşamba 16:43
  • Geri dönüyor: Meghan Markle’ın tek bir paylaşımına 7,8 milyon TL fiyat biçildi05 Haziran 2023 Pazartesi 15:38
  • Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi05 Haziran 2023 Pazartesi 10:18
  • Simge Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak04 Haziran 2023 Pazar 13:48
  • Şaşırtıcı iddia: 83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino DNA testi istedi02 Haziran 2023 Cuma 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti