Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes’ın son paylaşımı olay oldu

Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes, tam bir uzaylı vücuduna sahip olmak istediğini açıkladıktan sonra şimdi de yaptırdığı dövmelerle olay oluyor.

Elon Musk ile iki çocuk sahibi olan Kanadalı şarkıcı Grimes, sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. 35 yaşındaki şarkıcı, daha önce Mars’a gitmek ve uzaylı gibi görünmek istediğini söyleyerek sosyal medyada olay olmuştu.

Grimes, son olarak yeni dövmelerini paylaşarak hayranlarının ilgi odağı oldu. Şarkıcı, bir Instagram gönderisinde garip bir beyaz işaretin fotoğrafını yayınladı.

“Tam bir uzaylı vücuduna” ve “elf kulakları”na sahip olmak için ameliyat olmak istediğini beyan eden yıldız, dövme sanatçısı Zhenja’yı da etiketleyerek fotoğraflarını paylaştı.

Grimes’ın uzaylı yara izleri adını verdiği yeni dövmeler bazı hayranlarını ürküttü. Biri, “Kızım… biraz korkuyorum” derken bir diğeri de “Grimes iyi misin????” diye yazdı.

Başka bir takipçisi ise, “Bu sadece bir grup Korece harfin birbirine karışması gibi görünüyor… Ne uzaylı izleri?” diye eleştirdi.

Gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı, “Bu aslında senin en iyi işin!!!! Beklemeye değdi!!!” gibi bazı olumlu yorumlar da aldı.

Grimes, Elon Musk ile ilişkisiyle öne çıkmış. Ünlü milyarder ile X Æ A-Xii adında bir erkek çocuk ve Exa Dark Sideræl adında bir kız çocuğuna sahip olmuştu. İkilinin ayrılıklarla birlikte inişli çıkışlı bir ilişkileri olurken, Grimes Amerika'nın sansasyonel isimlerinden biri olan Chelsea E. Manning ile de birliktelik yaşamıştı.