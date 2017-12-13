 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.726
  • Altın 153,558
  • Dolar 3,8471
  • Euro 4,5164
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

“En görülmeye değer meteor yağmuru” bu gece

» »
“En görülmeye değer meteor yağmuru” bu gece
Dünya her yıl güney etrafındaki yörüngesinde 940 milyon kilometre yol kat ediyor ve aynı yolu son yıllar, onyıllar ve yüzyıllar boyunca kuyruklu yıldızlar ve metorlar da dolaştı ve güneşin yörüngesinde kalıntılar bıraktı.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen meteor yağmurlarından Geminid (İkizler), bu gece yarısından  itibaren gözlenebilecek.
Geminid’i en görülmeye değer meteor yağmuru olarak niteleyen uzmanlar, açık bir gökyüzü ve ışık kirliliği olmayan karanlık ortamda saatte ortalama 50’ye yakın “yıldız kayması” görülebileceğini vurguladılar.
"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçalarıyla oluşuyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu geceki meteor yağmurunun KKTC dahil dünyanın her yanından izlenebileceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “SOL” SESSİZ!!!13 Aralık 2017 Çarşamba 06:45
  • Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a gitti12 Aralık 2017 Salı 17:50
  • Afrika Gazetesi’ni protesto eylemleri bugün de devam etti12 Aralık 2017 Salı 17:46
  • Ajda Pekkan: "Kıbrıs vatandaşlığı aldım"12 Aralık 2017 Salı 17:24
  • Gürcafer: “Mülkiyet, müzakere masasında çözülecek”12 Aralık 2017 Salı 16:00
  • CTP: "Biz halkız burada biz varız!"12 Aralık 2017 Salı 14:42
  • UBP aday tanıtım şöleni bu akşam12 Aralık 2017 Salı 14:41
  • Bağımsızlık Yolu, YKP ve KSP'den Afrika Gazetesi'ne destek12 Aralık 2017 Salı 14:37
  • Özyiğit: “Önceliğimiz eğitimin her aşamasında planlama”12 Aralık 2017 Salı 14:24
  • Akıncı Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti’ni kabul etti12 Aralık 2017 Salı 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti