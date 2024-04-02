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Ercan'dan muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptılar

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Ercan Havalimanı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen Enes Dündar ve Harun Nebi Bakırhan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'dan muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptılar

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, 25.03.2024 tarihinde Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünde bulunan Muhaceret kabinlerinde Türkiye'de sakin iki zanlının muhaceret görevlisine muhaceret işlemlerinin yaptırması gerektiğini bildikleri halde görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yaptırmadan KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 1 Nisan 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan çıkış yapacakları sırada tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili olarak Ercan Havalimanında ki güvenlik kameralarından yapılan incelemede Muhaceret kabinleri önüne geldikten sonra işlem yaptırmadan muhaceret kabinin yan kısmında yürüyerek geçiş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlılar ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar 20 gün süre Lefkoşa Kapalı Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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