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Erhürman: Göreve geldiğimizde ilk iş nüfus planlaması

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldiklerinde ilk işin nüfus planlaması olduğuna dikkat çekti.
Erhürman: Göreve geldiğimizde ilk iş nüfus planlaması

Erhürman ve beraberindeki heyet, Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti, okul müdürü Rağıp Öztüccar ve okul öğretmenleriyle bir araya geldi. Erhürman’a, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Filiz Besim, Sami Özuslu ve CTP Gönyeli Örgüt Başkanı Hülya Akbil de eşlik etti. Öğretmenlerden, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi alan Erhürman, eğitimdeki çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. 

“Yoksulluktan, yolsuzluktan başka bir şeyi konuşamaz hale geldik”
Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Memlekette, konuşmak zorunda bırakıldığımız konularla gerçekten konuşmamız gereken konular arasında makas açılmaya başladı” dedi. Okullarda çocuklara vermek istenilen eğitimle verilen eğitim arasında da makas olduğuna dikkat çeken Erhürman, sağlık hizmetlerinde maalesef arzu edilen noktada olunmadığını kaydetti. Trafik keşmekeşinin de devam ettiğini söyleyen Erhürman, üç ay içerisinde 14 insanımızın trafikte kaybedildiğini belirtti. “Aslında odaklanmamız gereken konular bunlar. Ama memleketteki yoksulluktan, yolsuzluktan, çocuklarımızın göç etme niyetinden başka bir şeyi konuşamaz hale geldik” diyen Erhürman, ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısının her bölgedeki okullarda arttığını ifade etti. Nüfus planlamasının önemine işaret eden Erhürman, “Göreve geldiğimizde ilk iş nüfus planlaması” diye konuştu. 

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