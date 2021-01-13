Erhürman: “Seçim yasasını değiştiremezsek de bu yasayla seçime gideceğiz”

Katıldığı TV programında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman şöyle dedi:

“Narin Ferdi Şefik’in, kendisin söylediği bir seçime daha gidersek bu seçimin selametini garanti edemem mealinde sözlerdi… YSK başkanı bir takım seçenekler de sundu partilere…O değişsin dediği şeylerden biri de karma oyun kalkması idi… Bir tanesi eski sisteme dönülmesi önerisi idi… Ne olursa bunu yapabiliriz? Önümüzdeki seçenekler belli, partiler bir araya gelip anlaşacaksa yani yapacaksak yapacağız… Olmazsa da bu sistemle, mevcut yasa ile gideceğiz”