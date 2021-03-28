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Erhürman’dan Tatar’a ‘Egemenlik’ üzerinden ders gibi eleştiri

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Erhürman:Biz sıkıldık ama Sn. Tatar aynı şeyleri söylemekten sıkılmıyor
Erhürman’dan Tatar’a ‘Egemenlik’ üzerinden ders gibi eleştiri

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması:

Biz sıkıldık ama Sn. Tatar aynı şeyleri söylemekten sıkılmıyor. Bugün de "Tek egemenlik Rum hakimiyetinin önünü açar" demiş. Federasyonda tek egemenlik siyasi eşitlik temelinde paylaşılır ve iki kurucu ortaktan hiçbirinin diğeri üzerinde egemen veya "hakim" olamaması sağlanır. Olmayacak işlerle uğraşmak yerine siyasi eşitliği güvence altına almak için uğraşmak bu nedenle son derece önemlidir.

Aksi halde bugüne kadar federasyonu görüşen tüm Kıbrıslı Türk liderlerin ve bu formülün görüşülmesini desteklemiş Türkiye'nin "Rum hakimiyetinin önünü açacak" bir formülü görüştüğünü ileri sürersiniz ki bu, hem bilgi hem de saygı noktasında ciddi şekilde sıkıntılıdır!!!

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