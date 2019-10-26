Erkut YILMABAŞAR yazdı... "Maronit açılımı da Berlin’de konuşulur mu?"

Malumun ilanı dün gece duyuruldu.

Kıbrıs sorununda “Referans şartları” ile ilgili 3’lü arama tarama çalışması için seçilen Avrupa kenti Berlin oldu.

Malum Lefkoşa ile birlikte Berlin de uzun süre Avrupa’nın bölünmüş bir kenti oldu.

Berlin’in doğusunda da batısında da Almanlar bir birlerinden ayrı yaşadılar uzun süre.

O gece, 9 Kasım 1989'da Doğu Alman liderliğinin barikatları o gece yarısından sonra pasaportlu geçişe açacağız açıklamasından sonra zaten uzun süredir kaynayan tencere patladı ve Almanlar liderlerini de dinlemeyerek barikatları yerle bir etti.

İki Almanya birleşti.

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Oysa biz de süreç bir yanda Lefkoşa diğer yanda Lefkoşe şeklinde tamamen alt yapından, üst yapıya, kimlik, kültüre kadar ayrışmış durumda.

Bir yanımız Avrupa bir yanımız Asya ...

Bir yanımız Lefkoşa bir yanımız Lefkoşe...

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25 Kasım’da Kıbrıslı liderler Berlin’de olacak...

Anastasiadis, Larnaka’dan direk uçacak Berlin’e...

Akıncı ise önce Ankara veya İstanbul’a ardından Berlin’e transit gidecek muhtemelen...

Oysa tam da alışkanlıkları değiştirmenin toplumlara umut ve cesaret vermenin zamanı değil midir böyle zamanlar?

Kendi memleketinden direk ve birlikte uçmak varken her seferinden Ankara’dan veya İstanbul’dan bağlantılı uçmak alışkanlığı değiştirmenin tam da zamanı değil midir?

Daha Akıncı milletvekili iken 2004’te Larnaka’dan Atina’ya Olimpiyatlara uçmamış mıydı zamanında?

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Berlin’de tarama yapılacak...

50 yıllık kavramlardan kimin ne anladığı “GAYRİ-RESMİ” olarak görüşülecek...

Sonra Aralık ayında 25’inden önce bu defa 5+1’li bir araya gelinecek belki Berlin’de belki Cenevre’de yine GAYRİ-RESMİ olarak olacak bu tarama çalışması da...

Belki de ve de yüksek ihtimalle havan da su dövülmeye devam edilecek...

Zira ne Rum tarafı “etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık” oxi sinden vazgeçmiş durumda ne de Türk tarafı “Türk Askeri Garantisi ile adaya müdahale hakkından” vazgeçmiş durumda...

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Kıbrıs meselesi 2,5 yıldır adeta buzdolabında...

İşin ilginç yanı “Maronit açılımı” diye 27 Temmuz 2017’de Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konan açılım da bir türlü açılmıyor adeta buzdolabında duruyor.

Alınan kararda Gürpınar, Özhan ve Karpaşa köylerine Kıbrıslı Maronitlerin geri dönüşünü içeriyordu.

4’lü hükümet tarafından ileriye taşınamayan bu karar 2’li hükümetin de pek gündeminde bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı ise bu konuyu adeta konuşmuyor.

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Hani Berlin’e gitmişken oralarda buluşmuşken bu insanlık dramı da konuşulsa...

Küçük küçük adımlar ile bir büyük insanlık ayıbı ortadan kaldırılsa en azından 2 kapı açtılar da başka bir şey yapmadılar lakırdılarının da belki önüne geçilir.