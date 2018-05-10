Eroğlu: Desteğim Hasan Sertoğlu'na

3. Cumhurbaşkanı, Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu, kızı Gencay Eroğlu'nun DP'den Lefkoşa Belediye Başkan adayı olması ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Gencay Eroğlu’nun adaylığını desteklemediğini belirten Eroğlu, UBP adayı Hasan Sertoğlu’na desteğinin devam ettiğini vurguladı. Eroğlu’nun açıklaması şu şekilde: "Basında yer alan haberlerden sonra, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş dün sabah beni arayarak Gencay Eroğlu'nu Lefkoşa Belediye Başkan adayı yapacaklarını belirtti.

Ben de Sayın Serdar Denktaş'a, siyasi konumumun belli olduğunu ve bu adaylığa "evet" demeyeceğimi açıkça ifade ettim. UBP'nin 23 yıl Genel Başkanlığı'nı yaptım ve halen Ulusal Birlik Partisi'nin Onursal Başkanıyım.

Derviş Eroğlu'ndan kızına destek yok

UBP ve UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sayın Hasan Sertoğlu'na desteğim devam etmektedir.

Duruşumda hiç bir değişiklik yoktur.

Bu vesile ile bir kez daha halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Haziran Yerel Yönetim Organları seçimlerinin ülkemiz için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum."