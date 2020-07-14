Esentepe Spor Kulübü'nden COVİD-19 açıklaması

İşte açıklama;

Kulübümüzün 12 Temmuz pazar günü düzenlemiş olduğu tombala gecesinde sahne alan sanatçımızın annesine koronavirüs teşhisi konulmuştur .

Ancak sanatçımızın ilk sonuçları negatiftir.

Ayrıca Sanatçımızın annesi dün Kıbrıs'a gelmiş ve onunla dün yani 13 Temmuz'da temas etmiştir .Bizim köyümüzde ki etkinlik ise 12 Temmuzda olduğu için köyümüz açısından bir risk taşımamaktadır .

Bu yönde endişe edecek bir durum yoktur . Bu bağlamda sanatçının annesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tombala etkinliğimiz 22 Temmuz Çarşamba günü farklı sanatçılarla devam edecektir ...

Ibrahim Beyazbayram