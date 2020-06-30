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Esnaf ve Sanaatkarlar Birliği İle Toplu Taşımacılar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Esnaf ve Sanaatkarlar Birliği İle Toplu Taşımacılar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Esnaf ve Sanaatkarlar Birliği İle Toplu Taşımacılar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği arasında iş birliği protokolü  imzalandı.

Esnaf Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu üyelerinin daha iyi hizmet alabilmesi, özellikle taşımacılığın halka yakışır çağdaş ve yenilikler içinde yapılmasını sağlamak amacı ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Altuncuoğlu  kredi kefalet kooperatifinden sağladıkları  %4,5 faizli esnaf kredisinden taşımacıların  daha hızlı yararlanmalarını sağlayıp araç gereç değişikliklerini yapabilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kemal Altuncuoğlu esnaf ve sanatkarın daha güçlü bir yapıya kavuşması, hak ve menfaatlerini korumak için hükümete birçok proje sunduklarını, taşımacılığın daha çağdaş yapıya kavuşması için ellerinde geleni yapacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, Birlik olarak üyelerinin  hak ve menfaatlerini korumak, birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarına  çözüm üreterek toplu taşımacılığı daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya taşımak adına KKTC Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

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