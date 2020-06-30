Esnaf ve Sanaatkarlar Birliği İle Toplu Taşımacılar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Esnaf Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu üyelerinin daha iyi hizmet alabilmesi, özellikle taşımacılığın halka yakışır çağdaş ve yenilikler içinde yapılmasını sağlamak amacı ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Altuncuoğlu kredi kefalet kooperatifinden sağladıkları %4,5 faizli esnaf kredisinden taşımacıların daha hızlı yararlanmalarını sağlayıp araç gereç değişikliklerini yapabilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kemal Altuncuoğlu esnaf ve sanatkarın daha güçlü bir yapıya kavuşması, hak ve menfaatlerini korumak için hükümete birçok proje sunduklarını, taşımacılığın daha çağdaş yapıya kavuşması için ellerinde geleni yapacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, Birlik olarak üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarına çözüm üreterek toplu taşımacılığı daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya taşımak adına KKTC Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile bir protokol imzaladıklarını kaydetti.