Everest’e tırmanırken kaybolan dağcının mektupları 100 yıl sonra yayımlandı

İngiliz Dağcı George Mallory ve arkadaşı Sandy Irvine 1924’de Everest’e üçüncü tırmanışlarında ortadan kaybolmuştu. Mallory’nin cesedi 1999’da bulunmuştu. Mallory’nin, eşi Ruth Mallory’e tırmanma girişimleri sırasında yazdığı mektuplar 100 yıl sonra mezun olduğu okul Cambridge Magdalene Kolej tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Okul tarafından yapılan açıklamada, arşivde Mallory’nin en son yazdığı 3 mektubunda bulunduğu bu mektupların 1999’da cansız bedeninin bulunmasının ardından ceketinin cebinden çıkarılan mektuplar olduğu ifadeleri yer aldı.

Okulun arşiv görevlisi Katy Green, Mallory'nin mektuplarının birinci dünya savaşı sırasındaki izlenimleri ve 1923'teki ABD ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu içerdiğini ifade etti. Mektuplarda ayrıca 1921'de Everest'e yaptığı ilk keşif görevi ve dağı araştırmak için yaptığı ikinci görev hakkındaki yazıları da yer alıyor.

Arşiv görevlisi Katy Green mektupların birinde Mallory’nin eşi Ruth’a zirveye ulaşma şanslarının yüzde 50 olduğunu yazdığını ifade etti.