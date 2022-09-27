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Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı

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Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı
Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı

27.09.2022 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde Aydınköy'de, Şht. Salih Tahir Sokak boyunca  yönetimindeki NK 208 plakalı  salon araçla doğu istikametine doğru seyreden Oktay UMUTLU (E-36), yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce bu caddeye çıkış yapması sonucu,   o sırada Şht. Dürüye Salih Sokaktan bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan  Mustafa GÖKÇE (E-15)'ye çarpışmıştır.

 Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa GÖKÇE Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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