Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı

27.09.2022 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde Aydınköy'de, Şht. Salih Tahir Sokak boyunca yönetimindeki NK 208 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyreden Oktay UMUTLU (E-36), yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce bu caddeye çıkış yapması sonucu, o sırada Şht. Dürüye Salih Sokaktan bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan Mustafa GÖKÇE (E-15)'ye çarpışmıştır.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa GÖKÇE Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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