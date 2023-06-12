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Fenerbahçe, Başakşehir’i yenip Türkiye Kupası’nın sahibi oldu: 2-0

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i Batshuayi'nin golleriyle mağlup ederek 9 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, Başakşehir’i yenip Türkiye Kupası’nın sahibi oldu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir’de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan finali Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başarıp kupayı müzesine götürdü. Son olarak 25 Ağustos 2014’te Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe’de 9 yıllık şampiyonluk hasreti de sona erdi.

Fenerbahçe finalde Batshuayi’nin 46. saniyede attığı golle öne geçti. 29’da Belçikalı golcü bir kez daha sahneye çıkıp kale ağzında rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 67’de Başakşehir’de Januzaj topu filelere gönderdi ancak hakem kaleciye faul nedeniyle düdüğünü çaldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda’nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed’i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

KALECİ KONTROL EDEMEDİ, BATSHUAYI ATTI

29. dakikada Arda’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao’nun ortasında kaleci Muhammed’in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi’nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

Foto: AA

9 YILLIK HASRET BİTTİ!

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014’te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal’ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray’ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösterememiş.

Bu sezon Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe 2023-2024 sezonun başında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa maçına çıkacak.

Foto: DepoPhotos

ALİ KOÇ’UN İLK KUPASI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı.

Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Ali Koç bu akşam kazanılan Türkiye Kupası ile birlikte futbolda ilk şampiyonluğunu tattı.

BAŞAKŞEHİR 3. FİNALİ DE KAYBETTİ

Medipol Başakşehir, daha önceki iki finalde olduğu gibi yine rakibine diş geçiremedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş’a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor’a aynı şekilde mağlup olmuştu.

Fenerbahçe’ye de 2-0 kaybeden Başakşehir, Türkiye Kupası’nda çıktığı 3. finali de kaybetti.

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