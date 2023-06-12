Fenerbahçe, sezonun ilk transferini açıkladı: Ryan Kent

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçını ilk hedef olarak gösterdi ve taraftara hitaben yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması için elinden geleni yapacağını belirtti.

2022-23 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Rangers’tan ayrılan Ryan Kent ile anlaşma sağlandığını sosyal medyadan video ile duyuran sarı lacivertliler, “Yeni sezonun ilk videosu geldi” mesajını paylaştı.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu, hücum bölgesinde her iki kanatta da forma giyebiliyor. Liverpool altyapısında yetişen Ryan Kent, 2017’de Freiburg’a kiralık olarak gitti. Bir sene sonra Bristol City’ye kiralanan Kent, Temmuz 2018’de Rangers’a kiralandı. İskoç ekibindeki performansıyla öne çıkan yıldız futbolcu, 2019’da 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 44 maçta 3 gol atıp 10 asist yapan Kent, ilk sıçrayışını 2020-21 sezonunda yaptı. O sezon, Rangers formasıyla 52 maça çıkan Kent, 13 gol-14 asistlik performans sergiledi. İngiliz yıldız, 2021-22 sezonunda ise 46 maçta 3 gol-19 asistlik istatistik yakaladı.

FENERBAHÇE İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

Öte yandan, Ryan Kent’in Fenerbahçe’ye transferine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

İLK HEDEFİ GALATASARAY MAÇI

Fenerbahçe’ye transferi sonrası duygularını paylaşan Kent, ilk hedef olarak Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçını gösterdi.

İşte Ryan Kent’in açıklamaları:

“Tüm Fenerbahçe taraftarına merhaba. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe’ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım.”

“İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa’yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın.”