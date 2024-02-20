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Finlandiya ve İsveç, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rus Büyükelçilerini görüşmeye çağırdı

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Finlandiya ve İsveç, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin ülkelerindeki Rus Büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı.
Finlandiya ve İsveç, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rus Büyükelçilerini görüşmeye çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatı, "(Navalnıy'ın ölümünden) Rusya'nın sorumlu olduğu ve şeffaf bir soruşturma talep ettiklerini vurgulamak için" bakanlığa çağırdıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Rusya'daki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapmaya devam edeceğiz." denildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği'nin (AB) Navalnıy'ın ölümüne ilişkin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Billström açıklamasında, "AB, Rusya'daki siyasi baskıya karşı harekete geçmeli. Bu özellikle Navalnıy'ın Rusya'da cezaevinde ölümünden sonra önemlidir." ifadesini kullandı.

Bakan Billström, İsveç'in AB'nin Rusya'ya yeni yaptırım ihtimallerini araştırması için inisiyatif aldığını belirtti.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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