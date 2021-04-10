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Firari suçlu KKTC'de yakalandı!

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Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütü propagandası yapma suçundan da aranan firari hükümlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp getirildiği Mersin'de cezaevine gönderildi.
Firari suçlu KKTC'de yakalandı!

Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütü propagandası yapma suçundan da aranan firari hükümlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp getirildiği Mersin'de cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından da kesinleşmiş 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.A'nın adresi belirlendi.

KKTC'den sınır dışı edilmesinin ardından gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen hükümlü, Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

S.A'nın emniyetteki ifadesinde, birçok sokak eylemine katıldığını ayrıca terör örgütü PKK adına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgüte eleman temin edilmesi ve Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarının dernek çatısı altında korunması sürecini anlattığı öğrenildi.

Hükümlü S.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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