  • BIST 9097.15
  • Altın 2102.871
  • Dolar 31.3591
  • Euro 34.0192
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Flört alışkanlıkları değişiyor: İlk buluşmanın ardından iletişimi kesenlerin sayısında artış var

» »
Biriyle çıkmak hem zaman hem de maddi açıdan önemli bir yatırım.
Flört alışkanlıkları değişiyor: İlk buluşmanın ardından iletişimi kesenlerin sayısında artış var

Flört alışkanlıkları değişiyor

Biriyle çıkmak hem zaman hem de maddi açıdan önemli bir yatırım.

Bugünlerde daha az zaman ve paraya sahip olduğunu söyleyen Zoe, yakın zamanda bir çöpçatan uygulamasında tanıştığı bir kişiyle buluştuğunu, ancak kimyaları uyuşmadığı için zamanını boşa harcamak istemeyerek o kişiden hemen ayrıldığını söylüyor.

Zoe, bunun yanı sıra artık çok fazla vaktini almayacak buluşmaları tercih ettiğini belirtiyor:

"İlk buluşmada artık akşam yemeğine çıkmıyorum. Bir daha hiç görmeyeceğiniz bir insan için çok fazla zaman ve para harcamak zorunda kalıyorsunuz."

Flört alışkanlıklarının nasıl değiştiğine dair yaklaşık 4 bin İngiliz yetişkinle anket yapan Opinium, birçok kişinin Zoe'ye benzer dertler paylaştığını tespit etti.

Ankete katılanların neredeyse yarısı (%47), emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini ve randevuyu erken bitirmeyi tercih ettiklerini söylüyor.

Z kuşağında bu oran daha yüksek

1996-2010 yılları arasında doğan Z kuşağı insanlar arasında bu oran yüzde 56'ya yükseliyor.

Opinium direktörü ve ortağı Kate Jalie, "Fiyatlar arttıkça, ülkenin dört bir yanındaki bekar kişiler aşk hayatları söz konusu olduğunda daha acımasız hale geliyor ve birçoğu fazla harcama yapmadıklarından emin olmak için tedbir alıyor" diyor.

Mahomed, bekar insanların daha acımasız olmasının bir başka nedeninin de pandeminin kalıcı etkileri olabileceğini söylüyor.

Mahomed, "En güzel yıllarınızdan bir ya da ikisini boşa geçirmiş olma, sokağa çıkma yasakları sırasında evde oturup kimseyle görüşememiş olmanın korkusu var" diyor ve devam ediyor.

"Dolayısıyla bekar insanlar artık daha aceleci davranıyor. Bir eş bulmaya çalışırken bir kişiden diğerine daha hızlı atlıyorlar."

Çöpçatan uygulamalarının da katkısı var.

BBC'ye konuşan Bumble adlı uygulamanın seks ve ilişkiler uzmanı Dr. Caroline West, "Ekonomik baskılar ve artan fiyatlarla birlikte, pek çok kişinin flört alışkanlıklarını, genellikle pragmatik bir yaklaşımla yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil" diyor ve devam ediyor:

"Bazıları buna acımasızlık dese de aslında anlamlı bağlantılar kurmak için zaman ve kaynaklara öncelik vermekle ilgili."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemrenin ikincisi suya düştü27 Şubat 2024 Salı 11:55
  • KAV ve CENGO-V’den “yeşile katkı”...26 Şubat 2024 Pazartesi 12:20
  • Daraldınız mı? Terapistlerden beş öneri25 Şubat 2024 Pazar 21:10
  • Bal sağlığa yararlı mı, kimler tüketmemeli?25 Şubat 2024 Pazar 19:56
  • Taşkent Doğa Parkı, bu sabah öldürülen köpek balığının insanlar için zararsız olduğunu açıkladı25 Şubat 2024 Pazar 16:54
  • Araştırma: Bekarlar daha mutlu25 Şubat 2024 Pazar 09:26
  • Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşiyor…24 Şubat 2024 Cumartesi 09:12
  • Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu21 Şubat 2024 Çarşamba 22:25
  • Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Bilimler Derneği Genel Kurul toplantısı yapılacak21 Şubat 2024 Çarşamba 09:15
  • Karip: Asbank son 5 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyümekte19 Şubat 2024 Pazartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti