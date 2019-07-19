  • BIST 102.445
  • Altın 261,326
  • Dolar 5,6379
  • Euro 6,3369
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Fuat Oktay geliyor.. Ekonomik Protokol imzalanacak mı?

» »
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam KKTC’ye geliyor
Fuat Oktay geliyor.. Ekonomik Protokol imzalanacak mı?

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinde bu yıl da Türkiye yanında bazı ülkelerden temsilciler Kıbrıs Türk halkının sevincine ortak olacak.

Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam KKTC’ye geliyor.

TAK muhabirinin Protokol Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, Oktay’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde TBMM’yi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil edecek. Ayrıca Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacak.

Buna göre, TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, MHP Milletvekili Celal Adan ve Ahmet Erbaş, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan, DP Milletvekili Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da aynı amaçla KKTC’yi ziyaret edecek.

Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinin üçüncü ülkelerden de konukları var.

Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad’dan heyetler de KKTC’ye geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcanhan: "Ansızın gökyüzünde 2 tane gümüş rengi uçak gördük. ‘geldiler diye bağırmaya, birbirimize sarılmaya başladık”19 Temmuz 2019 Cuma 11:39
  • EL-SEN Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesecek19 Temmuz 2019 Cuma 11:29
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 19 Temmuz 2019 Cuma19 Temmuz 2019 Cuma 10:39
  • TC Enerji Bakanı'ndan, Doğu Akdeniz'de Çin veya Rusya ile olası işbirliğine yeşil ışık!19 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  • Devlet Piyangosu çekildi... İşte 600 bin TL kazanan şanslı19 Temmuz 2019 Cuma 10:25
  • Resm ve Harçlara yılın 2. zammı!18 Temmuz 2019 Perşembe 20:28
  • KAR-İŞ öğrenci taşımacılığı hakkına hükümetten açıklama istedi18 Temmuz 2019 Perşembe 17:36
  • AKSA Geleneksel IV. Fotofest 2019 Fotoğraf Yarışması ile ilgili basın toplantısı düzenlendi18 Temmuz 2019 Perşembe 17:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Temmuz’da Lacroıx’i kabul edecek18 Temmuz 2019 Perşembe 17:32
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, Hazine-Sen ile görüştü18 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti