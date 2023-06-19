Galatasaray’ın transfer stratejisi ve 8+3 kuralı: Yerli oyuncuların durumu

Galatasaray yönetimi Avrupa'nın farklı ülkelerinde transfer arayışını sürdürürken, 8+3 kuralının devam etmesi nedeniyle kadro yapılanması bir kez daha masaya yatırıldı.

Sarı-kırmızılıların ilk 11'de forma giyen iki yerli oyuncusu; Kerem ve Abdülkerim, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Rotasyondaki yerliler de mutlu sona katkıda bulunmuştu.

ÇOK İSTEYEN GİDEBİLİR

Tüm bu oyuncular, yeni sezon öncesi transferin gözdesi haline geldi. Yönetim, kontratları devam eden bu isimlere, 8+3 kuralı nedeniyle, çok büyük teklifler gelmediği sürece transfer izni vermeyecek. Ancak ayrılma isteğini kesin bir dille belirten olursa, bu oyuncu ile yollar ayrılacak ve yerine yurtiçinden veya Avrupa'daki gurbetçilerden takviye yapılacak.

SACHA BOEY’İN AKLI ARSENAL’DA

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'e İtalyan devi Juventus da talip olurken genç sağ bek; Fransız sitesi sofoot.com'a “Ben Galatasaray'lıyım ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve saygı duyacaklarını düşünüyorum. Sadece bir kariyeriniz var, peşinden gitmelisiniz. Arsenal'ın ilgisi gurur verici ve Premier Lig benim hedeflediğim bir lig” açıklamasını yaptı.

KİM, KİMİ İSTİYOR?