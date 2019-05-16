Gardiyanoğlu: UBP seçime hazır tek parti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, erken seçime hazır tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu ancak ülke menfaatleri için koalisyon dediklerini vurguladı.

Katıldığı TV programında koalisyon ile ilgili sorulara yanıt veren UBP Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, erken saçimin var olduğunu ancak ülke menfaati için koalisyon çalışması yaptıklarını kaydetti.

“ERKEN SEÇİME HAZIR TEK PARTİYİZ.”

Ulusal Birlik Partisinin şu an yaptığı görüşmelerin ön görüşme olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, halkın beklentisinin UBP- HP yönünde olduğunu belirtti ve “masadan kalkan taraf biz olmayız” diye ekledi. Ülke menfaatlerini ön planda tuttuklarına dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Erken seçim var ancak ülkenin menfaati için koalisyon çalışması yapıyoruz. Ülkenin şartları bugünkü şartlardan bir gıdım daha iyi olsaydı erken seçime giderdik. Erken seçime gidemediğimiz için içimiz kan ağlıyor ancak biz ülkemizi düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu.

“463 GÜNDE AÇILAN YARALARIN İYİLEŞMESİ GEREKİYOR”

Kurulacak olan hükümete ilişkin beklentisini de söyleyen Gardiyanoğlu, “Ben kurulacak hükümette model ne olursa olsun tek ilgilendiğim nokta bu ülkeye katacağı değerdir.” İfadesine yer verdi. Şu anki hükümetin ülkeyi eksiye götürdüğünü vurgulayan Gardiyanoğlu, “463 günde açılan yaraların iyileştirilmesi gerekiyor” diyerek, yaraları saracak partinin UBP olduğunu söyledi.

“TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNMÜYOR”

Gardiyanoğlu, Ülke ekonomisini de değerlendirerek, “UBP döneminde denk bütçe varken, bugün ek bütçelerle ülke borcun içine girdi” ifadesini kullandı. Ülkenin artı durumdayken, 4 milyarın üzerinde eksiye gittiğini belirten Gardiyanoğlu, bugün Türkiye ile randevu dahi alınamadığını, ülkedeki tüm sektörlerin tünelin ucundaki ışığı göremediğini sözlerine ekledi.