  • BIST 87.204
  • Altın 249,135
  • Dolar 6,0240
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Gardiyanoğlu: UBP seçime hazır tek parti

» »
Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, erken seçime hazır tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu ancak ülke menfaatleri için koalisyon dediklerini vurguladı.
Gardiyanoğlu: UBP seçime hazır tek parti

Katıldığı TV programında koalisyon ile ilgili sorulara yanıt veren UBP Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, erken saçimin var olduğunu ancak ülke menfaati için koalisyon çalışması yaptıklarını kaydetti.

“ERKEN SEÇİME HAZIR TEK PARTİYİZ.”

Ulusal Birlik Partisinin şu an yaptığı görüşmelerin ön görüşme olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, halkın beklentisinin UBP- HP yönünde olduğunu belirtti ve “masadan kalkan taraf biz olmayız” diye ekledi. Ülke menfaatlerini ön planda tuttuklarına dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Erken seçim var ancak ülkenin menfaati için koalisyon çalışması yapıyoruz. Ülkenin şartları bugünkü şartlardan bir gıdım daha iyi olsaydı erken seçime giderdik. Erken seçime gidemediğimiz için içimiz kan ağlıyor ancak biz ülkemizi düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu. 

“463 GÜNDE AÇILAN YARALARIN İYİLEŞMESİ GEREKİYOR”

Kurulacak olan hükümete ilişkin beklentisini de söyleyen Gardiyanoğlu, “Ben kurulacak hükümette model ne olursa olsun tek ilgilendiğim nokta bu ülkeye katacağı değerdir.” İfadesine yer verdi. Şu anki hükümetin ülkeyi eksiye götürdüğünü vurgulayan Gardiyanoğlu, “463 günde açılan yaraların iyileştirilmesi gerekiyor” diyerek, yaraları saracak partinin UBP olduğunu söyledi.

“TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNMÜYOR”

Gardiyanoğlu, Ülke ekonomisini de değerlendirerek, “UBP döneminde denk bütçe varken, bugün ek bütçelerle ülke borcun içine girdi” ifadesini kullandı. Ülkenin artı durumdayken, 4 milyarın üzerinde eksiye gittiğini belirten Gardiyanoğlu, bugün Türkiye ile randevu dahi alınamadığını, ülkedeki tüm sektörlerin tünelin ucundaki ışığı göremediğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile KKTC “Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı” düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
  • Özyiğit, Engelli Federasyonu heyetini kabul etti16 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
  • Ekonomik Örgütler bir an önce hükümeti kurun açıklaması yaptı16 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
  • Afrika Gazetesi'ne karikatür davasından beraat kararı16 Mayıs 2019 Perşembe 15:30
  • BKP: “Akdeniz’deki doğal gaz aramaları tehlikeli bir noktaya ulaştı”16 Mayıs 2019 Perşembe 15:01
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye geliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:59
  • KHK Başkanı Kayral kalp krizi geçirdi16 Mayıs 2019 Perşembe 14:59
  • Mülteci Hakları Derneği’nden kınama16 Mayıs 2019 Perşembe 14:23
  • Sennaroğlu açıklama yaptı! haberler gerçek dışı dedi Tarım ile ilgili sorular sordu!16 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti