Gazimağusa-Tuzla yolunda araç takla attı

Bugün saat 16.00 sıralarında 25 yaşındaki Aria Amarloo’nun kullanımında olan...
Bugün saat 16.00 sıralarında 25 yaşındaki Aria Amarloo’nun kullanımında olan PT 766 plakalı araç ile Gazimağusa’dan Tuzla istikametine seyir halinde iken yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Yaralı ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (MHA)
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