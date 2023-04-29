  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Gençler, Metaverse’te oy kullandı

»
Oy Birliği Platformu, ilk kez oy kullanacak genç seçmenlere Metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunuyor.
Gençler, Metaverse’te oy kullandı

Platformdan yapılan açıklamaya göre, demokratik süreçlere yenilikçi yaklaşımlar getirilmeye devam ediyor.

Daha önce yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı seçmen eğitim videolarıyla gündeme gelen platform, şimdi de özellikle ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir adım daha atarak, Metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunuyor.

Platform, gençlerin oy verme sürecine hazırlanmalarını ve oy kullanma deneyimini yaşayarak öğrenmelerini hedefleyen bu çalışmayla demokratik katılımı ve bilinci artırmayı amaçlıyor.

Meta evrende gerçekleştirilen bu yenilikçi projeyi, genç seçmenlere öz güven kazandırmak ve oy kullanma sürecini daha anlaşılır kılmak için tasarlayan platform, genç seçmenlerin demokratik geleceğe aktif bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oy Birliği Platformu Sözcüsü Ömer Şahan, gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek ve onları seçimlerle ilgili bilinçlendirmenin, demokrasinin güçlenmesi için kritik bir adım olduğunu belirterek, “Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternette bıraktığınız izleri silin… Arama geçmişinizi temizlemek için ipuçları26 Nisan 2023 Çarşamba 21:56
  • AB’den teknoloji devlerine katı kurallar geliyor26 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
  • Cep telefonunuzun pil ömrünü kısaltan 3 hata25 Nisan 2023 Salı 22:43
  • “Yapay zeka Nostradamus” gelecek için 7 kehanette bulundu24 Nisan 2023 Pazartesi 23:17
  • Yapay zekâ için 124 milyon dolarlık fon24 Nisan 2023 Pazartesi 21:30
  • Twitter, yüksek profilli hesaplar için mavi tik'i ücretsiz geri yükledi24 Nisan 2023 Pazartesi 19:56
  • Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?24 Nisan 2023 Pazartesi 12:56
  • Twitter’da ortalık karıştı… Ölmüş ünlüler Twitter Blue abonesi gibi gösterildi23 Nisan 2023 Pazar 23:50
  • Mars'ta Yaşam, NASA'nın kızıl gezegendeki koşulların simülasyonunda bir yıl23 Nisan 2023 Pazar 21:31
  • Parça parça evinize gelen 'Ikea' İsveç arabası23 Nisan 2023 Pazar 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti