Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?

Çin’de geçen günlerde Güney Amerika'dan gelen donmuş karides ve tavuk kanatlarında koronavirüs izleri bulunduğu belirtildi.
Bu durum, koronavirüsün yiyecek ambalajlarından bulaşıp bulaşmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Teorik olarak, ambalaj malzemelerinden Covid-19 bulaşması ihtimali bulunuyor.
Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, virüsün çoğunlukla karton ve bazı plastik türlerinde günler değilse bile, saatlerce yaşayabildiğini gösterdi.
Dahası, virüs çoğu yiyeceğin taşındığı düşük sıcaklıklarda daha çok yaşama şansına sahip.
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