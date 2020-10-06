Girne Ada Lions Kulübü, Esentepe İlkokuluna oyuncak ve kitap bağışladı

Girne Ada Lions Kulübü Dünya Çocuk Günü nedeniyle; Esentepe İlkokulunda eğitim gören öğrencilere hikaye kitabı ve Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezindeki öğrencilere oyuncak hediye etti.

Girne Ada Lions Kulübü Dünya Çocuk Günü nedeniyle; Esentepe İlkokulunda eğitim gören öğrencilere hikaye kitabı ve Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezindeki öğrencilere oyuncak hediye etti.

Kulüp açıklamasına göre Girne Ada Lions Kulübü 2020-2021 Hizmet Dönemi Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette hikaye kitapları ve oyuncaklar Esentepe İlkokulu Müdür Vekili Hasan Ergürer'e teslim edildi.

AKTOPRAK

Kulüp Başkanı Aktoprak ziyarette yaptığı konuşmada, okulların yeniden eğitime başlaması ile Dünya Çocuk Gününü fırsat bilerek, öğrencilerin ilgisini çekeceğine inandıkları hikaye kitapları ve oyuncakları kullanımlarına sunmak istediklerini kaydetti.