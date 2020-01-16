Girne Alsancak’ta büyük kaza! GÜNCELLENDİ

Girne Alsancak’ta büyük kaza!

Alsancak’ta bu akşam saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi.

Bu akşam meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile bir binek araç çarpıştı.

Girne – Alsancak yolu üzerinde "Camelot mevkiinde" meydana gelen kazada 2 ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Çarpışma sonucu iki kişinin ağır yaralandığı gelen ilk bilgiler arasında.

2 KİŞİ YARALI

Girne- Alsancak yolu üzerinde, bu akşam meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Niyazi Seylani (E-32), yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından, Niyazi Seylani'nin tedavisine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam edilirken, kazada yaralanan Alperen Aktürk Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam etmektedir.



