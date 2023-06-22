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Girne Antik Liman işletmecileri, Bakanlar Kurulu’nu göreve davet etti

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Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmalarının tamamlanmamasıyla birlikte mağdur olan Girne Antik Liman işletmecileri, çalışmanın bir an önce bitirilebilmesi için Bakanlar Kurulu’nu ve bakanlıkları göreve çağırdı.
Girne Antik Liman işletmecileri, Bakanlar Kurulu’nu göreve davet etti

Girne Antik Liman işletmecileri, yaşadıkları mağduriyetleri ve ihale süreci ile ilgili Girne Antik Liman'da basına açıklama yaptı.

Antik Liman ve Girne Kalesi çevresine ya

Yetkili bakanlıklar tarafından kendilerine süreç ile ilgili düzgün bilgi verilmediğini açıklayan işletme sahipleri, “Proje ile ilgili birçok eksiklik var; gölgeleme ve oturma düzeni dahil halen planlama yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasının ileri bir tarihe atıldığını vurgulayan işletme sahipleri, sürenin uzaması ile mağduriyet yaşadıklarının altını çizdi.

pılan zemin kaplama işinin projenin bitirilmesi sürecini uzattığını ve sosyal medyada yaşanan tartışmalarla birlikte pojenin Turizm Bakanlığı tarafından durdurulduğunu açıklayan işletmeciler, proje kapsamında alt yapı çalışmalarının, kanalizasyon çalışmalarının ve çarpık yapıların giderilmesinin amaçlandığını ancak planlama yapılmadan ihaleye çıkıldığını savundu.

 

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