Girne Belediyesi Çocuk Meclisi oluşturuldu

Bölge okullarından 150 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.





Girne Belediyesi, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocukların katılımıyla cinsiyet, din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların temsil edileceği Çocuk Meclisi’ni bugün hayata geçirdi.

Çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, çağdaş kentlerde olduğu gibi Çocuk Meclisi kurmak için başlatılan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı ilkelerle çalışması hedeflenen Çocuk Meclisi bugün kuruldu.

9-15 yaş arası çocukların çocuk meclisine üyelik başvurularının tamamlanmasının ardından, Girne Belediyesi Çocuk Platformu yapıldı.

“BUGÜNÜN ÇOCUKLARI GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ”

Çocuk Meclisini oluşturmak amacıyla yapılan ilk toplantı bugün Anafartalar Lisesi salonunda gerçekleştirdi. Toplantı divanın oluşturulmasıyla başaldı. Divan Başkanı Sudenur İnce’nin, Çocuk Platformu toplantısını başlatmasının ardından, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü bir konuşma yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugünün çocuklarının, geleceğin yöneticileri olduğuna vurgu yaparak, çocukların kent yönetimi ve ülke yönetiminde söz sahibi yapacağını ifade ederek, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Projesinin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti..

“ÇOCUK MECLİSİ, BİLİNÇLENDİRİCİ VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPMALI”



Bu projeyle, sorumluluk ve demokrasi bilincine sahip, ülkesini kentini, ailesini, çevreyi, hayvanları önemseyen, sahiplenen, hoşgörü kültürüne sahip geleceğin yöneticilerinin yetişmesine kaktı sağlamanın amaçlandığını vurgulayan Güngördü, Çocuk Meclisinin yapacağı katkılarla, şehri, daha demokratik , çağdaş şekilde ve ortak akılla yöneterek, geleceğe bu günkünden çok daha iyi şartlarda taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Günümüz çocuk ve gençleirn birçok avantaj ve dezavantajı birlikte yaşadığına da dikkat çeken Güngördü, çocuk meclisinin,çocuk ve gençleri tehdit eden en büyük sorunları arasında yer alan, internet-sosyal medya, uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi konularda da bilinçlendirici ve önleyici çalışma yapmalarını istedi.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisinin bugün gerçekleşen ilk toplantısı anısına bir anı koruluğu oluşturulacağını da dile getiren Güngördü, çocuk meclisine çalışmalarında başarı diledi.



ÇOCUKLARIN İSTEK VE PROJELERİ YETKİLİLERE İLETİLECEK

Güngördü’nün konuşmasının ardından , Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Koordinatörü Misli Kadıoğlu tarafından, 150 katılımcıya, Çocuk Platformunun amacı, çocuk meclisinin çalışma sistemi hakkında bilgi verildi.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, Girne’de yaşayan çocukların toplumsal duyuş, düşünüş birliği sağlayan değerlerini geliştirmek; çocukların sorunlarını tespit edip, öneri sunacakları ortamlar sağlamak; Toplumsal hayatta üretim, iş, kültür, sanat vs. alanlarda söz sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmalara öncülük etmek; Kentsel yaşama katılma ve kente ait sorunlardan yola çıkarak taleplerin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması; Çocukların projelerinin yetkili birimlere yönlendirilmesinde öncülük etmek; Çocuklarda demokrasi bilincini geliştirmek ve demokratik yaşam tarzını benimsetmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Kadıoğlu, çocuk Platformu Toplantısına katılan çocuklar ve Girne bölgesinde yaşayan 9-15 yaş grubu tüm çocuklar Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin doğal üyeleri olacağını kaydetti..



Toplantıda daha sonra, Çocuk Meclisi yönetim kurulu üyeleri ve yedek üyeleri belirlendi.

Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri:

1-104 oyla 23 Nisan İlkokulu'ndan Elif Şeker,

2-49 oyla Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Boncuk,

3-47 oyla Anafartalar Lisesi'nden Sudenaz Alev,

4-43 oyla Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan Nehir Arıcı,

5- 40 oyla 23 Nisan İlkokulu'ndan Sevil Yalçın

6- 38 oyla Anafartalar Lisesi'nden Feride İzveren,

7-37 oyla Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Filiz Aldemir,

8- 34 oyla Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan Saliha Güç

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

33 oyla 19 Mayıs TMK'dan Tual Zeyil 2-31 oyla Anafartalar Lisesi'nden Nursena Meral, 3-30 oyla 23 Nisan İlkokulu'ndan Eda Bittacı





İKİNCİ TOPLANTI 11 OCAK’TA

Çocuk meclisine başkanlık edecek isimler ise, 11 Ocak 2020 cumartesi günü gerçekleşecek seçimin ardından belirlenecek.

Cumartesi günü gerçekleşecek toplantıda başkan adayları belirlenecek, adayların konuşmaları ve ardından da seçim yer alacak.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisinin , Meclis Üyeleri, Yedek Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Genel Kurul ve Meclis Yürütme Kurulu seçimle göreve gelecek ve görev süreleri 1 yıl olacak.

Çocuk Meclisi kapsamında, Kültür Sanat, Eğitim, Çevre, Barış Kardeşlik, Spor, Çocuk Hakları , Basın Yayın ve Yardımlaşma başlıklı Alt Komisyonlar oluşturulacak, Bu alt komisyonlar, iki haftada bir-iki gün belediyenin görevlendireceği uzmanlar veya rehber kişiler ile birlikte komisyon toplantısı gerçekleştirecek ve komisyonların aldığı kararlar, ayda bir kez toplanan Çocuk Meclisi Toplantısında görüşülecek.

Mecliste alınan kararlar, Çocuk Meclis Başkanı imzasıyla Girne Belediye Meclisi ve Girne Belediye Başkanı’na iletilecek.

