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Girne Belediyesi yeni hizmet binası projesinin yüzde 80’İ tamamlandı

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Girne Belediyesi Hizmet Binası, Kültür Merkezi ve Rekreasyon Düzenleme 2. Etap Projesi’nin çevre düzenlemsi hariç yüzde 80’inin tamamlandığı bildirildi.
Girne Belediyesi yeni hizmet binası projesinin yüzde 80’İ tamamlandı

Girne Belediyesi Hizmet Binası, Kültür Merkezi ve Rekreasyon Düzenleme 2. Etap Projesi’nin çevre düzenlemsi hariç yüzde 80’inin tamamlandığı bildirildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapımı devam eden Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Kongre Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 
Güngördü ve beraberindeki heyet, proje sorumlusu Yüksek Mimar Ali Yapıcıoğlu’ndan binadaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, binanın birinci etabına geçmiş dönemden kalan 3 milyon 400 bin TL harcandığı, ikinci etap için ise yetkili firmaya 9 milyon 320 bin TL ödendiği belirtilerek, çevre düzenlemesi hariç işin yüzde 80’inin tamamlandığı kaydedildi. 
BİNA EKİM AYI SONUNDA HAZIR

İkinci etap işlerin, hizmet binası ve hizmet binasına bağlı 400 kişilik Kültür Merkezinin dış cephesinin tamamlanmasını kapsadığı; Kültür Merkezinin, iç donanımlarının (sahne, mekanik, iç mimari) dışında, binanın ekim ayı sonuna hazır olacağı ve otoparkın ise yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Çevre düzenlemesi ile birlikte binanın kuzey tarafına yapılması planlanan üç katlı (250 araçlı) otopark projesinin, Girne’nin bu bölgedeki otopark ihtiyacının karşılanması için de önem taşıdığı belirtildi. 
GÜNGÖRDÜ: “ ÇAĞDAŞ KAMU BİNASI”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Hizmet Binası, Kültür ve Kongre Merkezi’nin Kuzey Kıbrıs’ta yeşil bina sertifikası almaya müsait ilk bina ve her geçen gün gelişen, nüfusu artan Girne’de, kamu eliyle yapılan, şehirde özel sektörün yaptığı diğer binalarla yarışacak, modern, çağdaş kamu binası olma özelliği taşıyacağına işaret etti. 
Güngördü, binanın özel tasarlanmış pencereler ile 20 KW elektrik üreteceğini; bina ve çevresine düşen yağmur suyunun toplanıp tekrar kullanılacağını anlattı.
23 MİLYON TL HARCANACAK
Binanın dış cephesindeki tüm kaplama taşların yerel üretim olduğunu belirten Güngördü, belediye hizmet binası ve kültür merkezi için belediyenin öz kaynaklarından yaklaşık 23 milyon TL harcanacağını bildirdi.
Güngördü, binanın tamamlanmasıyla birlikte kentte belediye eliyle yürütülen hizmet kalitesinin de artacağını ifade etti.

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