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Girne'de Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

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Girne'de Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor
Girne'de Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Girne'de asfaltlama çalışmaları sürüyor. Belediye açıklamasına göre, Girne Turizm Limanı bölgesinde Aksaray Sokak, Okullar Bölgesinde Korutürk Sokak ve son olarak Salih Miroğlu Caddesinde asfalt  serim çalışmaları tamamlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürdüğünü , kentin ihtiyaç duyulan bütün cadde ve sokaklarında, bir plan çerçevesinde asfalt serim işlerini sürdürdüklerini belirtti.

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