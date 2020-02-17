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Girne'de Ev Yangını

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Girne'de Ev Yangını
Girne'de Ev Yangını

16.02.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Hasan ZERMAN (E-50)’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen çoklu priz üzerinde unutulan dizüstü bilgisayar ve cep telefon kablolarının aşırı ısınması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 adet ahşap kapı, yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve duvarlar tamamen islenerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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