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Girne'de Kanunsuz Silah ve Mermi Operasyonu: Tutuklama Gerçekleşti

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Girne'de CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ö.Y.(E-44) adlı şahsın ikametgahında yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, şarjör ve 11 adet kurusıkı mermi ele geçirildi
Girne'de Kanunsuz Silah ve Mermi Operasyonu: Tutuklama Gerçekleşti

Girne'de 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen saat 15:00 sıralarındaki operasyon, CÖŞ (Çevik Kuvvet ve Özel Harekat) ekiplerinin titiz çalışmasıyla sonuçlandı. Operasyon kapsamında, Ö.Y.(E-44) isimli şahsın ikamet ettiği evde detaylı bir arama yapıldı.

Yapılan aramada, kanunsuz olarak bulundurulan bir adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve toplamda 11 adet kurusıkı mermi ele geçirildi. Emniyet güçleri, bulunan bu unsurları emare olarak alarak soruşturma için delil olarak değerlendirdi.

Operasyon sonucunda şahıs tutuklanmış olup, hakkında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Bu tür operasyonlar, toplumun güvenliği ve kanun düzeninin korunması adına önem taşımaktadır. Emniyet güçleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kanunsuz faaliyetlere müdahale etmek için çalışmalarını sürdürmektedir

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