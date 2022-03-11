Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

04.03.2022 tarihte, Girne’de meydana gelen “Kanunuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı görülen ve aranmakta olan H.T.K.(E-19), 10.03.2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ozanköy’de tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde söz konusu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.