  • BIST 2.057,53
  • Altın 937.416
  • Dolar 14.8059
  • Euro 16.2886
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

04.03.2022 tarihte, Girne’de meydana gelen “Kanunuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı görülen ve aranmakta olan H.T.K.(E-19), 10.03.2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ozanköy’de tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde söz konusu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Park Bahçe Birimi, Birkan Uzun Anı Ormanı İçin Tüm Çalışanlarıyla Katkıda Bulundu07 Mart 2022 Pazartesi 16:39
  • Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığına Aday Olacak06 Mart 2022 Pazar 13:04
  • Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali Dün Akşam Çatalköy Belediyesi'nde Sahnelendi05 Mart 2022 Cumartesi 16:10
  • Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri Açılışı Ertelendi05 Mart 2022 Cumartesi 12:31
  • Otel Odasını Soydu05 Mart 2022 Cumartesi 11:40
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti05 Mart 2022 Cumartesi 11:28
  • “Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” Yapıldı04 Mart 2022 Cuma 20:44
  • Girne Belediyesi 8 Mart’a Özel Program Hazırladı03 Mart 2022 Perşembe 17:29
  • Girne Belediyesi 65 Yaş Üstü Vatandaşları Ziyaretlerine Devam Ediyor01 Mart 2022 Salı 16:33
  • Feci Kaza 1 Kişi Ağır Yaralı27 Şubat 2022 Pazar 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti