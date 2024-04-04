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Gönyeli'de Sahtekarlıkla Para Temin Eden Şahıs Tutuklandı

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Gönyeli'de bir dairede kiracı olarak kalan C.İ., kiralık ev arayan bir şahıstan sahtekarlıkla toplam 79.500 TL nakit para temin ettiği tespit edildi
Gönyeli'de Sahtekarlıkla Para Temin Eden Şahıs Tutuklandı

Gönyeli'de yaşanan bir olay, sahtekarlık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme geldi. 27 Eylül 2022 tarihinde bir dairede kiracı olarak kalan C.İ. (E-33), kiralık ev arayan bir şahsa, kirasında olan dairenin kendisine ait olduğunu iddia ederek yalan beyanda bulundu. Bu yalan beyanın ardından, toplam 79.500 TL nakit para sahtekarlık yoluyla elde ettiği belirlendi.

Polisin bilgisine gelmesiyle başlatılan ileri soruşturma kapsamında aranan C.İ., 03 Nisan 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Ancak, soruşturma hala devam etmektedir ve olayın tüm detayları titizlikle incelenmektedir.

Bu olay, toplumda güvenin sarsılmasına ve sahtekarlıkla para temininin ciddi sonuçlarına işaret etmektedir. Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, soruşturmanın adil bir şekilde yürütüldüğünü ve gereken adımların atılacağını vurgulamaktadır.

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