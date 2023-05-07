Google binasında gizemli ölüm

Google, yine ölüm haberleriyle gündemde. Polis, şirketin Manhattan’daki ofis binasının olduğu yerde bir kişinin bilinçsiz bir şekilde yattığı bilgisinin geldiğini söyledi.

Hayatını kaybeden mühendisin adı henüz açıklanmadı. Çalışanın, Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldığı ve burada öldüğü açıklandı.

Google İletişim Müdürü Alex Joseph yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızdan birinin dahil olduğu bu trajik olaydan dolayı çok üzgünüz. Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte ve mahremiyetlerine saygımızdan dolayı daha fazla yorum yapmıyoruz” dedi.

Şubat ayında da başka bir Google çalışanının, ofise yakın bir apartman dairesinde intihar ederek öldüğü bildirilmişti.

Jacob Pratt isimli çalışanın ölüm ilanında yaklaşık dört yıl çalıştığı Google’da “muhasebe müdürü” olduğu yazıyordu.

ABD İstatistik Bürosu’na göre, 2019’da 307 iş yeri bağlantılı intihar meydana geldi ve bu, şimdiye kadarki en yüksek seviye.

Son aylarda teknoloji endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalardan Google çalışanları da etkilendi. Google ana şirketi Alphabet CEO’su Sundar Pichai, 20 Ocak’ta şirketin iş gücünün yüzde 6’sını, yani 12 bin çalışanı işten çıkardığını duyurdu.

Hatta etkilenen yüzlerce çalışan, duygularını ifade etmek için LinkedIn gibi sosyal medyayı kullandı.