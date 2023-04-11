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Görenler şaştı kaldı… Evsiz kadın herkesin ortasında doğum yaptı

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ABD'nin San Francisco kentinde akıllara durgunluk getirecek bir olay yaşandı... Evsiz bir kadının gündüz vakti kaldırımda doğum yapması görenleri şok etti.
Görenler şaştı kaldı… Evsiz kadın herkesin ortasında doğum yaptı

ABD’nin San Francisco kentinin Tenderloin semtinde, sokakta yaşayan hamile bir kadın kaldırımda doğum yaparak şaşkınlık uyandırdı.

Daily Mail’in haberine göre, inanılmaz olay, San Francisco’daki Geary Caddesi’nde, şehirdeki uyuşturucu bağımlısı evsizlerin uğrak yeri haline gelen Tenderloin semtindeki Union Meydanı’nın hemen yanında meydana geldi.

San Francisco İtfaiyesi, perşembe günü bir kadının “halkın gözü önünde” bir çocuk doğurduğunu doğrularken internette yayınlanan videoda da, kadının yan yatıp pantolonunu indirdiği ve yeni doğan bebeğini kucaklamaya çalıştığı görülüyor.

Yoldan geçenler ona yardım etmeye çalışırken hem anne hem de bebek, durumları stabil bir şekilde yerel bir hastaneye nakledildi.

San Francisco İtfaiyesi’nden yetkililer ise, “halkın görüş alanında olan doğumlar nadirdir, ancak ara sıra gerçekleşir” açıklamasında bulundu.

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