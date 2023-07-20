Gözler faiz kararında: Piyasa beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Piyasa beklentileri, haziranda yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarılan politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönünde.

PPK, yeni başkanı Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk toplantısında 22 Haziran'da 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti. Ancak yapılan faiz artırımı beklentileri karşılamamış ve döviz kurlarında hızlı bir hareket yaşanmıştı.

Anketler

AA Finans'ın 20 ekonomistle yaptığı ankette 500 baz puanlık faiz artışı öngörüldü. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB'nin politika faizini yüzde 20 seviyesine çıkarması yönünde oldu.

Temmuz faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 21,5, minimum beklenti ise yüzde 17,5 oldu.

Reuters'ın 36 ekonomistle yapılan anketinde ise yıl sonu faiz beklentisi yüzde 25 seviyesinde oluşmuştu.

"Faiz artırımlarına devam" mesajı verilmişti

Merkez Bankası, son faiz kararının ardından daha fazla faiz artışının geleceğini vurgulamıştı.

Haziran'daki faiz kararının ardında yayımlanan metinde, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" denilmişti.

Enflasyonda yükselişin beklendiğini hatırlatan TCMB, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadelerine yer vermişti.