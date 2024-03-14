GPT 4,5 Turbo geliyor mu? OpenAI "yanlışlıkla" yeni dil modelini sızdırdı

OpenAI resmi internet sitesinde yanlışlıkla GPT-4,5 Turbo ile ilgili detayların olduğu bir makale paylaştı. "Yanlışlıkla" paylaşılan makale kısa sürede kaldırılsa da hızlı bir şekilde yayıldı.

OpenAI, bir yıl önce en gelişmiş dil modeli GPT-4'ü kullanıma sunmuştu. Aynı yıl kasım ayında GPT-4 Turbo'yu duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bugün, şirketin resmi web sitesinde yanlışlıkla yayımlanan makalede şirketin yeni dil modeli GPT-4.5 Turbo üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Bu yeni dil modeli, GPT-4'e kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip.

GERÇEK ZAMANLI DİL MODELİ

Makalede belirtilenlere göre, GPT-4.5 Turbo'nun daha hızlı, daha doğru ve daha ölçeklenebilir olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, bu modelin Haziran 2024'e kadar olan bilgilere erişebileceği belirtiliyor, bu da gerçek zamanlı bilgi işleme kapasitesini artırabileceği anlamına geliyor.

PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ?

OpenAI henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı fakat sızıntının GPT-4'ün piyasaya sürüldüğü gün gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Bazı iddialara göre bu durum, planlanmış bir pazarlama stratejisi olabilir Ancak, OpenAI'nın bu gelişme hakkında nasıl bir adım atacağı merak konusu.

GPT-4.5 Turbo'nun beklenen etkileri ve kullanım alanları hakkında şimdilik resmi bir bilgi bulunmuyor.