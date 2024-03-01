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Gümrük ve İstihsal Yasasına Aykırı Hareketten 6 Kişiye İşlem Başlatıldı

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Metehan Kara Geçiş Kapısında Gümrük İhlali: 6 Kişiye İşlem Başlatıldı
Gümrük ve İstihsal Yasasına Aykırı Hareketten 6 Kişiye İşlem Başlatıldı

GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASINA AYKIRI HAREKET: 6 KİŞİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Lefkoşa'nın Metehan Kara Geçiş Kapısında 29 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen denetimlerde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, GKRY bölgesinden KKTC'ye giriş yapan araçlar incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, toplam 6 ayrı kişinin kullanımındaki araçlarda gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli eşyalar bulundu.

Araçlarda bulunan emareler arasında 65 adet sabunluk, 3 adet havalandırma fanı, 70 kg pirinç, 40 kg tuz, 10.70 kg kırmızı et, 10 kutu donmuş patates ve 4 adet lastikler ile birlikte kozmik araç jantı yer aldı. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak soruşturma devam etmektedir.

Bu olay, gümrük ve istihsal yasalarına aykırı hareket eden kişilere yönelik ciddi bir müdahaledir. Yetkililer, benzeri ihlallerin önüne geçmek adına titizlikle çalışmalarını sürdürmektedirler.

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