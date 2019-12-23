Güngördü’ye özel misafirlerinden yeni yıl ziyareti

Güngördü: “Sevgi ve birlikle tüm engelleri aştığımız bir yıl olsun”

Girne Özel Eğitim Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Yeni yıl öncesi Girne Belediye Başkanı’nı ziyaret eden öğrenciler, Güngördü’nün yeni yılını kutlayarak hediye takdiminde bulundu. Bugüne kadar yaptığı destek ve katkılardan dolayı başkana teşekkür etti.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri kendi yaptığı heykelleri Güngördü’ye hediye ederek, nasıl yaptıklarını anlattılar.

Güngördü, her iki gruba da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, engelli çocuk ve gençlerle sohbet etti.

Engelli bireylerin toplumun içerisinde yer almasının önemine işaret eden Güngördü, engellilerin saygı gördüğü, özgürce dolaşıp sosyal yaşamın içerisinde yer aldığı bir kent için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Sevgi ve birlikle tüm engelleri aştığımız bir yıl olmasını diler, hepinizin yeni yılını kutlarım” dedi.