  • BIST 111.978
  • Altın 283,867
  • Dolar 5,9457
  • Euro 6,5896
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Güngördü’ye özel misafirlerinden yeni yıl ziyareti

» »
Güngördü: “Sevgi ve birlikle tüm engelleri aştığımız bir yıl olsun”
Güngördü’ye özel misafirlerinden yeni yıl ziyareti

Girne Özel Eğitim Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
Yeni yıl öncesi Girne Belediye Başkanı’nı ziyaret eden öğrenciler, Güngördü’nün yeni yılını kutlayarak hediye takdiminde bulundu. Bugüne kadar yaptığı destek ve katkılardan dolayı başkana teşekkür etti.
18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri kendi yaptığı heykelleri Güngördü’ye hediye ederek, nasıl yaptıklarını anlattılar. 

Güngördü, her iki gruba da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, engelli çocuk ve gençlerle sohbet etti.

Engelli bireylerin toplumun içerisinde yer almasının önemine işaret eden Güngördü, engellilerin saygı gördüğü, özgürce dolaşıp sosyal yaşamın içerisinde yer aldığı bir kent için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Sevgi ve birlikle tüm engelleri aştığımız bir yıl olmasını diler, hepinizin yeni yılını kutlarım” dedi.   

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi için başvuru kabul ediyor16 Aralık 2019 Pazartesi 18:02
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi için başvuru süreci 20 Aralık’ta sona eriyor16 Aralık 2019 Pazartesi 15:56
  • Oğuz, Alsancak’ta bağ tesisinde incelemelerde bulundu15 Aralık 2019 Pazar 14:33
  • Darpçı güvenliklere 8 ay hapis!13 Aralık 2019 Cuma 14:28
  • 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanan şahıs tutuklu yargılanacak11 Aralık 2019 Çarşamba 11:58
  • Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri yeni yıl yemeğinde bir araya geldi09 Aralık 2019 Pazartesi 18:07
  • Girne Belediyesi Oda Orkestrası konser verecek09 Aralık 2019 Pazartesi 11:07
  • Girne'de denize düşme soruşturması adam öldürme soruşturmasına döndü, tutuklama var!08 Aralık 2019 Pazar 11:33
  • Vatandaşlardan yol aydınlatılsın eylemi07 Aralık 2019 Cumartesi 15:05
  • MOBESE isyanı: Yıllarca uğraş, didin!04 Aralık 2019 Çarşamba 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti