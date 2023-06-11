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Günlük burç yorumları (11 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (11 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (11 Haziran 2023)

KOÇ

Felsefe çalışmalarına ve metafizik dünyanın işleyişine artan bir ilgi duymanız bugün muhtemeldir. Ayrıca aşık olma ihtimaliniz de var. 

 

BOĞA

Eski arkadaşlar ve dostlarla takılacaksınız ve bunun her saniyesine bayılacaksınız. Geniş açık yollarda uzun esintili motosiklet sürüşleri yapın derim. 

 

İKİZLER

Bugün, moral ve canlılıkla dolup taşacaksınız. Kendinizi oyuncu ve hareketli hissedeceksiniz ve kendinizi eğlendirmek, başkalarını eğlendirmek isteyeceksiniz.  

 

YENGEÇ

Bugün aile gezisi için iyi bir zaman. Hatta ruh halinizi göz önünde bulundurarak yakınlarınız için gelecek planları bile yapabilirsiniz. 

 

ASLAN

Bugün kendinizi biricik ve özgür hissediyor olabilirsiniz. Ve bu ruhla seyahat etmek veya çocukken yapmayı sevdiğiniz şeyleri yapmak istiyorsanız yapın.  

 

BAŞAK

Bugün arkadaşlarınızla paylaştığınız bağ güçlenecek. Keza bir ilişkiniz varsa, bağınızı bir nişan veya evlilik yoluyla doğrulamayı planlayacaksınız. 

 

TERAZİ

İyimserlik hayatınıza bugün geri dönerken, bazılarınız artık güvenle depresyona veda edebilir. Ev işlerine biraz yardım etmek çok makbule geçecek.  

 

AKREP

Mutlu ruh haliniz, eşinizin ruh hali değişikliklerinden olumsuz etkilenebilir. Arkadaşınız gibi davranan birinin gizli amaçları olabileceğinden dikkatli olun.

 

YAY

Bazılarınız bugün bir aile büyüğünü ağırlayabilir. Sevgilinizi kırdıysanız bir demek papatya ile rahatlatmak kolay olmayacak, sağlam bir hediye alın.  

 

OĞLAK

Biraz kendinizi sıkmanız ve planlı olmanız angaryaları planlanandan önce bitirmenizi sağlayabilir. Güçlü bir kişi ağınızı sizin için genişletebilir. 

 

KOVA

Eviniz için sosyal konumunuzu yükseltecek mobilya veya diğer eşyaları satın almak için para harcayabilirsiniz. Akrabalarınızdan birinin harika bir haberi olabilir.

 

BALIK

Bugün insan zihnini okuma ve insan doğasını herkesten daha iyi anlama yeteneğiniz, gerektiğinde kontrolü ele almanıza yardımcı olacak diyebilirim.  

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