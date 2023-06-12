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Günlük burç yorumları (12 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (12 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (12 Haziran 2023)

KOÇ

Tüm bilgilere sahip olmadan işin tam olarak gerçek yüzünü görmeden maddi, manevi ödeme yapmaktan kaçının bugün. Vericiliğin bir sınırı olmalı.  

 

BOĞA

Bazı görevler yapılmazsa, sorun değil. Bu kadar beklediler, başka bir gün halletmenin zararı olmaz. 

 

İKİZLER

Bugün yeni yatırımlar yapmayı geciktirmelisiniz. Annenize ve yaşlılarınıza bakmanız onların ihtiyaçlarını karşılamanız için iyi bir gün diyebilirim. 

 

YENGEÇ

Bir arkadaş veya grup sadece kişiliğinizi değil, hayatınızı da değiştiriyor olabilir. Çevrenize daha saygılı olun. 

 

ASLAN

Rakiplerinizi ve kıskanç arkadaşlarınızı izlemenizi bugün tavsiye ederim. İyimserliğinizi profesyonel hayatınızdan uzak tutmaya çalışmalısınız.  

 

BAŞAK

Sempatin insanları sana çekecek ama aynı zamanda birlikte çalıştığın birileriyle sorunlar yaşamana da neden olabilir. 

 

TERAZİ

Muhtemelen bugün iş ve parada ilerleme görmeyi bekliyorsanız, fazla ümitlenmeyin. Çiftlerin aile meseleleri hakkında bugün konuşmamaları iyi olur. 

 

AKREP

Değişiklikler çok derin bir seviyede gerçekleşiyor olabilir, bu yüzden onların farkında olmayabilirsiniz. Şaşırabilirsiniz potansiyelinize. 

 

YAY

Günün ilerleyen saatlerinde yaklaşımınız farklılaşabilir ve inatçı olabilirsiniz. "Kalk, uyan ve hedefine ulaşana kadar durma" sözünü motto olarak kaydedin. 

 

OĞLAK

Sağlık konusunda bugün özellikle kan ve kan değerlerinizle ilgili mevzulara dikkat edin derim. 

 

KOVA

Bugün sizinle iletişim kuran herkes, onlara ne söylerseniz söyleyin, size minnettar olacak. İş yerinde üzücü bir haber alabilirsiniz. Çok takılmayın buna.  

 

BALIK

İletişimde bugün bir tuhaflık içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. O nedenle planlı davranmanız sizin için en hayırlısı. 

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