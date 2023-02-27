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Günlük burç yorumları (27 Şubat 2023)

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Günlük burç yorumları (27 Şubat 2023)
Günlük burç yorumları (27 Şubat 2023)

KOÇ

Bugün etik olmayan davranışlara para kazanmanız için birileri ısrarcı sözler sarf edebilir. Böyle insanları bugün çevrenizde bir dakika bile tutmayın derim. 

 

BOĞA

Bugün çocuğunuzun akademik veya mesleki geleceği hakkında önemli bir seçim yapmanız gerekiyor olabilir.  O nedenle iletişimde sabırlı olun.  

 

İKİZLER

Ailedeki bir genç sizin onaylamadığınız bir şeyi yapmakta ısrar edebilir. Bugün emlakla, toprakla uğraşmak iyi bir fikir olmayabilir. Paraya dikkat! 

 

YENGEÇ

Öfkenizi ve mantıksız davranışlarınızı engelleyin. Bu noktada, öğrenciler hedeflerine odaklanmalıdır. İş konusunda tahammülsüz olmayın bugün. 

 

ASLAN

Gençler ve öğrenciler tamamen derslerine ve ödevlerine odaklanacakları bir günden geçiyorlar. Dikkatini gerektiği gibi toplarsanız kazanırsınız. 

 

BAŞAK

Bir süredir yarım kalan işleri bitirmek için bugün ideal bir gün. Şu anda, yeteneğinizin mümkün kılacağı yeni bir atılım için adım atabilirsiniz.  

 

TERAZİ

Finansal istikrarı elde edene kadar dizginlerinizi gevşetmekten vazgeçmek akıllıca olacaktır. Evdeki bir çocuğu takip etmeniz gerekebilir. 

 

AKREP

Koşullara ve zamanlamaya uyum sağlayabileceksiniz. Ebeveynlere ve yaşlılara hizmet vermeye odaklanılacak bir günden geçiyor olabilirsiniz.  

 

YAY

Kazançlı iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Alanınızdaki uzmanlığınız ve iş anlayışınız  başkalarının gözünde çok değerli olacaktır. 

 

OĞLAK

Bugün profesyonel çabanız ortalamanın altında olabilir. Mali konulara daha fazla önem verilmelidir. Sosyal durumlarda dikkatli olun. 

 

KOVA

Size yakın birinin tavsiyesine kulak verirseniz, mali durumunuz muhtemelen artacaktır. Yeni bir yere taşınmak zor olabilir bugün erteleyin bunu.  

 

BALIK

Şu aralar herhangi bir aile üyesinin veya arkadaşlarınızın tavsiyelerine güvenmeyin; bunun yerine, kendi bildiklerinize inanın. Bu size iyi gelecek.  

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