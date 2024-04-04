Güzelyurt Ovası Narenciye Takviye Sulama Projesi hayat buluyor...

Temelleri 2011 yılında atılan ve 17 Ekim 2015 tarihinde resmi açılışla ülkeye Türkiye’den gelen su, hayat vermeye devam ediyor.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin suyunu KKTC’nin bereketli toprakları ile buluşturan TC-KKTC ittifakı, sulama ve su temini gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için sınırları zorlayan bir dizi projeyi birer birer hayata geçiriyor.

Kararlılığın ve azmin ileri teknolojiyle birleşerek oluşturduğu KKTC Su Temin Projesi, dünya üzerinde benzeri olmayan bir mühendislik başarısı olarak kabul ediliyor. Yılda 75 milyon metre küp su iletimi sağlayarak asırlık bir rüyayı gerçeğe dönüştürüyor…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilham veren bir işbirliğinin zaferi olan; KKTC Su Temin Projesi; sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda iki ülkenin kalplerinin atışlarını birleştiren bir sanat eseri…

2015 yılında başlayan ve yılda 75 milyon metreküp suyun KKTC'ye iletilmesini sağlayan Su Temin Projesi, Güzelyurt ve Mesarya Ovası'nın sulanması için inşa edilen tarımsal sulama tünelleriyle, Türkiye’nin berrak suyu ile KKTC’nin verimli topraklarını buluşturuyor.

2018 yılında, bu projenin en önemli ayağı olan Güzelyurt Kalkanlı arasındaki birinci etap tamamlanarak, Güzelyurt Ovası’na su verilmeye başlanmıştı. 9,531 dönümlük alan sulanmaya başlanmış ve 7054 metre hat döşenmişti. 2021/2022 döneminde ise ikinci etapta, 2.757,45 dönümlük alana daha 12878,50 metre hat döşenerek ilave edildi.

Ünal Üstel hükümeti döneminde doğanın özüne verilen değer ve halkın mutluluğu için gösterilen gayretle, 2.765,37 dönümlük alana 4880 metre daha hat döşenerek sulama sahasına ilave edildi.

Güzelyurt Ovası'nda sulama alanlarının yaygınlaştırılması, proje verimliliğinin artırılması ve yer altı kuyu ve kaynaklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla 5.853 dönümlük alana 17476 metre hat daha ilave edilmesi için, sulama malzemesi ve ekipman alımı hedefiyle ise rekor bütçenin (22,316,167.00 TL) 2024’ün sonuna kadar finansmanı sağlandı.

Proje kapsamında, Güneşköy, Yayla ve Güzelyurt Arıtma Bölgesi Ovalarının da 3 ana boru hattı aracılığı ile suya olan hasretini giderecek.

Proje tam manası ile tamamlandığında, 75 milyon metreküplük Türkiye'den gelen can suyu, topraklarımıza ve insanımıza can verecek, hayat verecek...

Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetimiz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile yaptığı altın dokunuşlarla, narenciye sektörünün gelişimi ve büyümesi katlanarak artacak…

Güzelyurt ovasında yıllardır yetiştirilen, ancak kuraklık ve tuzlanma ile birlikte her gün azalan narenciye korunacak, narenciye işleme fabrikaları ayakta kalacak.

Güzelyurt bölgesindeki tarımsal arazilere verilecek suyla birlikte, tarımsal yatırımların artacak, bölge ekonomisi canlanacak…