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Güzelyurt’a Dev Yatırım… Tarımsal Üretimde Büyük Adım

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Anadolu’dan gelen destekle, üreticilerin moral ivmesi yükselecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen dev proje, Ünal Üstel hükümeti tarafından hızla gündeme alınıyor.
Güzelyurt’a Dev Yatırım… Tarımsal Üretimde Büyük Adım

Güzelyurt’a ilk etapta güneş enerjisi ile çalışacak 15 bin tonluk ve dört yıl içerisinde toplam 40 bin ton kapasiteye ulaşacak soğuk hava deposu yapılıyor. Tamamı yeşil enerji ile çevre dostu olarak tasarlanan proje bölgeye yapılacak dev bir yatırım olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin batı bölgesinde ilk kez bu büyüklükte , bölge üreticilerinin tümünü kapsayacak, kucaklayacak ve destekleyecek bir yatırım hayat buluyor.

Bu büyük proje ile mevcut sıkma kapasitesi, 350 tondan 1000 tona çıkarılacak. Narenciyenin yanı sıra,  çilek-muz-üzüm- tropikal meyveler gibi diğer tarımsal ürünlerin depolanmasına da imkan verecek bu proje ile birlikte, ürünlerin kalıntı analizlerini en hızlı şekilde yapılabilmesi ve ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması adına yeni bir laboratuvarda yapılacak. Projenin tamamlanması ile birlikte uluslararası standartlarda ve kaliteli ürünlerimizin dünya piyasasına satılmasının önü açılacak ve üreticilerimizin sürdürebilir üretimi sekteye uğramayacak...
 

Bu dev proje en geç 4 yıl içerisinde etap etap tamamlanacak...Bu dev yatırımla bölgedeki tarımsal ürünlerin depolanması ve korunması sadece ilk  attığımıadına önemli bir adım atılmış olacak

 

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