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Haber ajansları, münipüle edildiği gerekçesiyle Kensington Sarayı'nın yayınladığı fotoğrafı kaldırdı

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Uluslararası haber ajansları, Kensington Sarayı'nın yayınladığı Galler Prensesi Kate ve çocuklarının bulunduğu bir fotoğrafı manipüle edildiği gerekçesiyle kaldırdı.
Haber ajansları, münipüle edildiği gerekçesiyle Kensington Sarayı'nın yayınladığı fotoğrafı kaldırdı

Galler Prensesi Kate Middleton ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş, hastanede kaldığı iki hafta süre zarfında çeşitli spekülasyonlara sebep olmuştu.

Kate Middleton'un ameliyatı, kayınpederi İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konulduğu bir döneme denk gelmişti.

Kensington Sarayı günler sonra Kate Middleton ile üç çocuğunun birlikte çektirdiği bir fotoğrafı bir teşekkür mesajıyla birlikte yayınlamış, bu fotoğraf tüm haber ajansları tarafından kullanılmıştı.

Kensington Sarayı tarafından yayınlanan ve daha sonra haber ajansları tarafından kaldırılan fotoğraf

Ancak haber ajanslarının editörleri tarafından yapılan analizlerde fotoğrafta Galler Prensesi Kate'in kızının hırkasında bir tuhaflık görüldü. Hırkanın kolunun bir kısmının düzgün hizalanmadığının tespit edilmesi fotoğrafın değiştirildiği sonucunu ortaya çıkardı.

Haber ajansları, üzerinde aşırı düzenleme yapılmış görüntülerin yayınlanmasını yasaklıyor.

Kensington Sarayı fotoğrafla ilgili sorulara cevap vermedi ancak fotoğrafın veliaht Prens William tarafından geçen hafta çekildiğini açıkladı.

Fotoğrafta 42 yaşındaki Kate'in ile oğulları Prens George, Louis ve kızı Prenses Charlotte ile birlikte gülümsediği görünüyor.

Prenses Kate, Noel'en bu yana kraliyet etkinliklerinde yer almıyor.

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