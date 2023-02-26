Haftalık burç yorumları (27 Şubat- 5 Mart 2023)

Gökyüzü şifa dağıtıyor.

Genel olarak bu hafta gayet iyi görünmekte. Şifalanıp, şifalandırabileceğimiz günlerden geçeceğiz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Şubat - 5 Mart 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya artık şans gezegeni Jüpiter ile yaralı şifacı olan Şiron'un el ele vermesiyle başlıyoruz. Koç burcunda hareketlerine devam eden bu iki gezegen, Jüpiter’in bir ileri bir geri hareketi nedeniyle kavuşmaları gecikmişti. Ve artık yan yana olmaya başladılar. Bu, malum daha kolay şifalanabileceğimizi ve şifa verebileceğimizi söylemekte. Elbette dertleri de büyütme riski var mı var. Abartmamaya gayret edelim durumları.

Hafta ortası ise Şiron ve Jüpiter arasındaki samimiyete bir iyicil gezegen olan sağlık, estetik ve para gibi konuları anlatan Venüs’ün de katılmasıyla birlikte hafta başında etkili olan bu durum gittikçe daha da güçlenecek. Kendimiz için, başkaları için bir şeyler yapmak için ideal bir gökyüzü.

Hafta sonu ise Ay, Aslan burcunda seyredecek ve yukarıda sözünü ettiğim üçlü de harika bir görüntüde olacak. Bu hafta sonu hem eğlenebilir, hem de doyasıya şifalanıp şifalandırabilirsiniz.

Genel olarak bu hafta gayet iyi görünmekte. Şifalanıp, şifalandırabileceğimiz günlerden geçeceğiz.

KOÇ

Bireysel anlamda çıkmaza girmiş olan konularda hoş, güzel çözümler bulabilir ve çok doğal olarak hem kendinize hem de çevrenize faydalı olabilirsiniz. Bu hafta sosyalleşme konusunda zorlanmayacaksınız.

BOĞA

Bu hafta boyu kendinizi, özellikle psikoloji alanında iyileştirebilir şifalandırabilirsiniz. Ayrıca kariyer, iş konularında ise olumlu dönüşler yine bu hafta sizi bekleyebilir.

İKİZLER

Bu haftanın en şanslı burçlarından biri de sizsiniz dersem abartmamış olurum. Kendinizi parlatmak ve özellikle yeni tanışmalar, yeni bir çevre edinmek adına faal olacaksınız.

YENGEÇ

Bu hafta resmi işleri halletmek için iyi bir zaman ve bunun yanında kariyer ve iş konularında talihiniz gerçekten değişebilir ve olumlu yönde adımlar atabilirsiniz.

ASLAN

Bu haftanın ana teması sizde yurt dışı ve akademik konular olabilir. Ve birilerine sunum yapmak bir şeyler anlatmak için de yine ideal bir zaman dilimi söz konusu. Bunu kullanın ve kendinizi gösterin derim.

BAŞAK

Bu haftanın maddi konularda bir diğer şanslı burcu da sizsiniz. Özellikle kredi almak ve yeni bir girişimde bulunmak adına hoş zamanlar. Ve tabii ortak gelirlerle de ilgili yapıcı gelişmeler olabilir.

TERAZİ

Bu hafta eğer aşk konusunda halledilmesini beklediğiniz bir durum varsa beklemeyin, siz el atın ve durumu çözmeye bakın. İkili ilişkiler konusunda iyi bir haftadan geçeceksiniz, bunu kesinlikle kullanın.

AKREP

Çalışma hayatı, sağlığınız ve tabii bir de evcil hayvan almayı düşünüyorsanız bu hafta bu konularda size hoş haberler gelebilir. Özellikle sağlık konusunda yapmanız gerekenleri bir an önce yapın, bu sizin hayrınıza olacaktır.

YAY

Bu haftanın adı sizin için aşk aşk aşk… İki olumlu gezegen ve bir de Şiron dediğimiz yaralı şifacı aşk alanınızda yan yana. Daha ne olsun! Bu konularda sizin için bu hafta güzel gelişmeler olabilir. Bu arada çocuk sahibi de olabilirsiniz.

OĞLAK

Hem para, hem de gayrimenkuller konusunda çok olumlu bir haftadan geçeceksiniz. Önünüze gelen fırsatları iyi kollayın ve bunları da sonuna kadar kullanın. Ev sahibi olabilirsiniz.

KOVA

Çevrenizle ilgili sıkıntılarınız varsa, hele de bunlar kardeş ve arkadaşlardansa o zaman bu haftayı onlarla iletişim tazeleyerek geçirmeniz çok uygun olur. Yapıcı olursanız bu hafta kazanan taraf bilin ki siz olacaksınız.

BALIK

Ve bu haftanın diğer parada kazanan burcu sizsiniz. Önünüze gelebilecek fırsatları kaçırmazsanız bu haftayı gayet karlı bitirmeniz söz konusu olabilir. Yatrırım yapmak veya uzun süredir hallolmayan para işlerini halletmek için ideal zamanlar.