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Hafter güçleri Türk mürettebatı serbest bıraktı

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Hafta sonunda Libya'nın doğusunu kontrol altıdna tutan General Hafter'e bağlı güçlerin el koyduğu geminin mürettebatı serbest bırakıldı.
Hafter güçleri Türk mürettebatı serbest bıraktı

Libya’da ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter’e bağlı güçler, hafta sonunda el koydukları geminin Türk mürettebatını serbest bıraktı.

Libya Ulusal Ordu Sözcüsü Ahmed El Mismari, Malta’dan Mısır’a un götüren Grenada bayraklı gemide silah bulamadıklarını açıkladı. Sözcü Mismari, geminin Libya karasularına izinsiz girdiğini öne sürdü. Gemi mürettebatıyla birlikte cumartesi günü alıkonulmuştu.

libya-gemi-sozcu_16_9_1577113771.jpgMÜRETTEBATIN KARDEŞİ KONUŞTU

Gemi mürettebatı Yaşar Bayram Bilgili’nin kardeşi Ali Bilgili, İhlas Haber Ajansı’na konuşarak mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ali Bilgili yaptığı açıklamada, olay sonrasında kardeşi Yaşar Bayram Bilgili ile görüştüğünü ifade etti.

Tekrar seyir halinde olduklarını ifade eden kardeş Ali Bilgili, kardeşinin sağ salim olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bilgili, “Olayı duyduğumuzda kendisiyle görüştüm bana sıkıntı olmadığını söyledi. Gece saatlerinde tekrar seyre çıkacaklarını ifade etti. Pasaport kontrolü yaptıklarını bana anlattı. Şu anda çıkmışlar. Şu anda Mısır'a gidiyorlar, oradan da 10 gün sonra İstanbul'a gelecekler inşallah. Durumu hakkında arkadaşları bana sordu, durumunun iyi olduğunu söyledim. Eşimizden dostumuzdan Allah razı olsun” dedi.

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