HAKSEN üyelerine İstanbul’da hizmetiçi eğitim verildi

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, kamudaki verimliliği arttırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan üyelere yönelik gerçekleştirilen eğitim seminerine katılanlara, katılım belgeleri HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, Genel Sekreter Bilgin Polatcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkmen konuyla ilgili açıklamasında, yetkili sendika oldukları Cumhurbaşkanlığı’nın çalışanlarına yönelik çok verimli bir hizmet içi eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, kamusal alandaki verimliliği, başarıyı ve kaliteyi uluslararası standartlarda yakalayabilmek ve toplumun faydasına çalışabilmek için sendikanın bu tür eğitimleri organize etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkmen, eğitim çalışmalarına destek veren Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne de duyarlılık ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkmen, hızlı bir şekilde diğer üyelerine yönelik olarak da yeni eğitimlerin organizasyonlarına başladıklarını kaydetti.