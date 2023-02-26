Harry Potter oyununda rekor: 850 milyon dolarlık satış

Trans bireyler hakkında yaptığı açıklamalardan sonra boykotla karşılaşan JK Rowling'e rağmen, ünlü yazarın büyü dünyasını konu alan Hogwarts Legacy oyunu rekor bir satışa imza attı.

JK Rowling’in kaleme aldığı ve beyaz perdeye de uyarlanan Harry Potter serisi, bir yandan Fantastik Canavarlar gibi spin-off serilerle devam ederken bir yandan da oyun dünyasına giriş yapıyor.

Warner Bros. Discovery’nin merakla beklenen Harry Potter temalı video oyunu 10 Şubat’ta piyasaya sürülmesine rağmen beklenen üzerindeki satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Medya devi, “Hogwarts Legacy”nin lansmanından bu yana ilk 2 haftada 12 milyon oyun sattığını ve toplam 850 milyon dolar kazanıldığını belirtti.

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, şirketinin video oyun işinin artık genel stratejilerinin temel bir parçası olduğunu söyledi. Zaslav, tüketicilerden gelen yorumların da çoğunlukla olumlu olduğunu belirtti.

Aslında oyunla ilgili bazı endişeler vardı. JK Rowling’in trans bireylerle ilgili yaptığı açıklama hayranların ve hatta serinin oyuncularının sert eleştirileriyle karşılanmıştı. Rowling’e karşı oluşan sessiz boykotun oyun satışlarını da etkilemesi bekleniyordu. Hatta Warner Bros. Games’in SSS sayfası, J.K. Rowling’in oyunun yaratılmasında yer almadığını da açıkladı.