Hasipoğlu'ndan müzakere için 3 ön şart!

Hasipoğlu:Egemen eşitiliğin kabul edilmesi izolasyonların kaldırılması ve uluslararası alanda eşit statünün kabul edilmesi durumunda herşeyi görüşmeye hazırız

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York temaslarını ve gündemi değerlendirdi. Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de yeni bir pozisyon ortaya koyduğunu anımsatan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı’nın New York temaslarında Kıbrıs Türk tarafının yeni yol haritasının çok iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Hasipoğlu, egemen eşitiliğin kabul edilmesi izolasyonların kaldırılması ve uluslararası alanda eşit statünün kabul edilmesi durumunda herşeyi görüşmeye hazırız diye konuştu. Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkileri kopramak düşüncesinde olmadıklarını aksine güven yaratıcı önlemleri ve komiteler arası ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini ifade etti.

Hasipoğlu,Maraş açılımının tüm adanın lehine bir unsur olduğunu da vurguladı. Meclis’in açılmasının ardından nisap sorunu yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Hasipoğlu, tüm UBP milletvekillerinin orada olacağını diğer partilerle ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Erken Seçim ile ilgili 3 Nisan 2022 tarihinin alt komiteden onaylandığını ve Meclis Genel Kuruluna sevk edildiğini kaydeden Hasipoğlu, “muhalefet erken seçimi istiyorsa onların da buna destek vermesi gerekiyor, Meclisin de açılması gerekiyor” dedi.

Hasipoğlu, gerçekleştirilecek kurultayda Genel Başkanın seçileceğini ve erken seçime hazır olacaklarını kaydetti.